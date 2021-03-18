Ограниченный на YouTube фильм про Ржев покажут на кинофестивале

Сложно было себе представить, что реквием советскому солдату, оживший в киноленте как яркий памятник героям Великой Отечественной войны, всем тем, кто своей жизнью заплатил за то, чтобы задержать фашистскую армаду в сотне километров от Москвы, не дать им войти в Сталинград, прорваться к Москве или вывести свои войска на Кавказ, может вызвать на западе ханжеские протесты.

Но мир, судя по всему, на глазах прощается с уроками исторической памяти. Дело в том, что 15 марта видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальному фильму о Ржевской битве "Ржев. 500 дней в огне". Картине присвоили возрастной рейтинг 18+. Кроме того, есть и сопутствующие ограничения: фильм лишается возможности рекомендаций и продвижения.

В редакции KP.Ru в четверг прошла пресс-конференция на тему "Цензура на подвиг: что стоит за ограничениями кинопоказа документального фильма "Ржев. 500 дней в огне". Во время дискуссии на эту тему Владимир Мамонтов выразил мнение, что фильм посчитали российской пропагандой, но не смогли полностью заблокировать его из-за "свободы слова". Зато смогли ограничить - якобы, из-за демонстрации мертвых тел.

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", мемориальный комплекс в память о героях Великой Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом в Тверской области в 210 км от российской столицы.

Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев на пресс-конференции продемонстрировал кадры из фильма BBC о высадке союзников в Нормандии, приводя в пример, как YouTube не блокирует иные фильмы о сражениях, содержащие сцены насилия.

"Таких фильмов сотни. Причем сняты они не в стилистике документального кино, хроники. Они снимаются, как голливудские блокбастеры. В основном все это реконструкция, постановка, то есть это кадры, которые намеренно показывают жестокость и бесчеловечность войны. Есть такие же фильмы о войне в Африке, о войне в Югославии, о французском сопротивлении. И ни один из этих фильмов не сталкивается с цензурой", - заявил Кривошеев.

"Мы с Российским союзом журналистов уже пять лет проводим фестиваль документального кино "Евразия.doc", где показываем именно такие фильмы. И даём возможность всем желающим снять своё документальное кино. Мы будем продолжать эту работу, и фильм Ржев тоже будем демонстрировать. Уже ведутся переговоры с телеканалами, чтобы показать этот фильм с их площадок, чтобы мы не зависели от иностранных, цензурируемых платформ", - добавил белорусский коллега.