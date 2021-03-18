СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка"

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин предложил государственную защиту Екатерине Жаровой, которую держал в плену "скопинский маньяк". Разговор состоялся по видиосвязи, сообщили в пресс-службе ведомства.

После освобождения из колонии Виктора Мохова, похитившего в 2000 году двух девушек, одна из них высказала определенные опасения. Екатерина Жарова заявила в одном из интервью в СМИ, что после возвращения Моохова в Скопин боится преследований с его стороны. Ведь она по-прежнему проживает в Рязанской области.

Владимир Никешкин в ходе беседы с Екатериной рассказал ей, что направил в УМВД по региону поручение об особом контроле за Моховым и усиленном административном надзоре. Он также предложил женщине государственную защиту - достаточно лишь написать заявление.

Екатерина Жарова от этого предложения отказалась. По ее словам, пока ей особых защитных мер не требуется. Но контактами для экстренной связи пренебрегать не стала.

Мохов в сентябре 2000 года в Рязани похитил двух школьниц - 14 и 17 лет и отвез их в Скопин. Более 3,5 лет он держл девушек в подвале, где истязал их и насиловал. Одна из них дважды рожала детей, но оба раза мужчина их отбирал и подбрасывал разным людям. Сейчас эти дети находятся в приемных семьях. Спастись девушкам удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из них смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строго режима. Недавно, полностью отбыв весь срок наказания, он вышел на волю.