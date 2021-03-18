Власти Москвы на месяц отложат новые ограничения на МКАД

Ограничения на МКАД для транзитных грузовиков массой более 3,5 тонны вступят в силу не 5 апреля, как планировалось ранее, а 5 мая, разъяснили в пресс-службе департамента транспорта.

"Мы получаем от представителей бизнеса множество вопросов, - заявили в дептрансе. - Сегодня мы проводим семинар по разъяснению новых правил, нас попросили дать дополнительное время, еще 2-3 недели, чтобы перестроиться".

Перевозчикам было решено дать еще больше времени - 1 месяц. "Учитывая вопросы, которые озвучивают нам представители бизнеса, мы приняли решение помочь им с переходом на ночную доставку в Москву, усилить контроль за транзитными передвижениями с помощью ГЛОНАСС и ввести те же правила для иностранных перевозчиков, что действуют и для российских компаний", - добавили в ведомстве.