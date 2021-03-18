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18.03.2021 06:12

Банкет с доставкой на дом

Режим ограничений заставил рестораторов менять подходы и технологии
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 57(8408)
Пандемия основательно подкосила ресторанный бизнес в Сибири. И если бы не господдержка, дела шли бы еще хуже.

По словам рестораторов, кризис в отрасли стал проявляться еще до введения ограничений в марте 2020 года. Пандемия его обострила, и в худшей ситуации оказались новые, закредитованные предприятия.

- Ограничения разрушили привычные логистические цепочки. Цены на продукты для ресторанов, которые мы получали из-за рубежа, взлетели на треть, а ряд наименований попросту исчез. В целом выручка упала на четверть, - утверждает основатель сети кофеен и ресторанов в Москве и Новосибирске Денис Иванов.

Фото: iStock
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Мало того что из-за пандемии в город перестали приезжать гости, в том числе из пригородов, активно конкурировать с бистро стали торговые центры и даже продуктовые супермаркеты. Здесь один за другим начали возникать чайные и кофейные уголки, и это тоже заставило рестораторов искать дополнительные резервы.

- В Омске мы активизировали продажи навынос. Услуга оказалась настолько востребованной, что нам даже пришлось увеличивать кухонные площади и штат сотрудников, - сообщил совладелец и шеф-повар омских и новосибирских ресторанов Ян Скопин. - При этом мы старались не менять состав блюд и цены, установленные еще в 2019 году. Думаю, подорожание существенно снизило бы наши показатели.

На 56 процентов упали доходы банкетных залов. Чтобы не потерять рынок, предпринимателям пришлось срочно менять тактику и тоже переориентироваться на доставку. Спрос на эту услугу вырос вдвое.

По данным Федерации рестораторов и отельеров Сибири, в общей сложности выручка предприятий питания в прошлом году упала на шестьдесят процентов. Из-за вынужденного простоя у предпринимателей образовались долги по налогам и арендной плате. Часть заведений пришлось закрыть.

- Для отрасли уже двадцатипроцентное падение считается критическим, - поясняет ситуацию вице-президент федерации Анжелика Бурковская. - Главная проблема - из отрасли ушли многие профессионалы, которые возвращаться не планируют. Поэтому кадровая проблема будет острой. Инвесторы тоже к нам заметно охладели, и понадобится время, чтобы отношение изменилось.

Специалисты признают, что сейчас, когда в регионах снимают ограничения и запреты, начинает действовать принцип отложенного спроса. Клиенты активно потянулись к столикам с меню и барным стойкам. Рестораторы воспрянули духом. Впрочем, надолго ли?

- Многие предприятия выживают, как ни странно, благодаря коронавирусу. Границы закрыты, граждане перестали путешествовать, и им ничего не остается, кроме как проводить досуг в местных заведениях, - подчеркивает Денис Иванов. - А вот сохранится ли спрос, когда международное сообщение возобновится?

По словам экспертов, на восстановление отрасли может понадобиться до полутора лет. Разумеется, если не будет новых ограничений.

Кстати

В Федерации рестораторов и отельеров Сибири отмечают, что государство реально помогло предпринимателям в период вынужденного простоя субсидиями и компенсациями. В частности, в отрасли оказались востребованы льготные кредиты, выдаваемые Фондом микрофинансирования Новосибирской области.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск

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