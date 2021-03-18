В Дагестане погибли несколько десятков краснокнижных пеликанов

В Дагестане правоохранительные органы выясняют причины массовой гибели кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Погибшие птицы, около сорока особей, были обнаружены сотрудниками Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир в Кизлярском районе республики. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Это уже не первый случай массовой гибели птиц в Дагестане за последнее время. Не так давно в районе Аграханского залива были найдены почти 300 мертвых уток и лебедей.