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Рубрика: Культура

В день рождения Римского-Корсакова в Тихвине открывается фестиваль его музыки

Текст: Наталья Кожевникова
Это фестиваль Мариинского театра, который пройдет на родине великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова в городе Тихвине Ленинградской области. Накануне открытия фестиваля в Мариинском театре состоялся пресс-брифинг Валерия Гергиева, при участии Владимира Цоя, зампредседателя Правительства Ленинградской области. За два дня в Тихвине на сцене Дворца культуры будет дважды показана опера "Ночь перед Рождеством", а в симфонической программе прозвучат оркестровые шедевры композитора: "Шехеразада" и сюита из оперы "Сказка о царе Салтане".
Фото: Наталья Разина/Предосталено пресс-службой Мариинского театра Фото: Наталья Разина/Предосталено пресс-службой Мариинского театра
Фото: Наталья Разина/Предосталено пресс-службой Мариинского театра

Мариинский театр называют "домом Римского-Корсакова": здесь состоялись мировые премьеры семи опер композитора, сегодня в активном репертуаре театра - 11 опер, а в год 175-летия со дня рождения композитора в 2019 году Валерий Гергиев представил все 15 опер Римского-Корсакова.

Прямая речь

Валерий Гергиев, руководитель Мариинского театра:

- Идея провести в Тихвине фестиваль Римского-Корсакова, одного из великих русских композиторов, который вписал навсегда свое имя в историю русской и мировой музыки и в историю Мариинского театра, - своевременная и давно вынашиваемая.

Мы искренне надеялись дать оперу "Ночь перед Рождеством" в Тихвине именно накануне Рождества, но известные обстоятельства помешали нам это сделать. Спектакль очень тщательно готовили в Мариинском театре, его обновленную версию показали в январе, и она пользуется большой популярностью. Но мы не оставили желания поклониться великому композитору на его родине. Этот фестиваль - знак восхищения, благодарности, огромного уважения к труду великого композитора, который помимо сочинения своих замечательных опер сумел дать путевку в жизнь Мусоргскому, Бородину, воспитал таких учеников, как Игорь Стравинский, создал композиторскую школу.

Фото: Предоставлено Платоновским фестивалем искусств
Платоновский фестиваль искусств в Воронеже пройдет в три этапа

У меня в кабинете висит портрет Николая Андреевича Римского-Корсакова, и его собственной рукой написана благодарность оркестру Мариинского театра за блестящее исполнение его сочинений. Это не просто дар композитора, но и напоминание о нашей ответственности. Римский-Корсаков надеялся, что Мариинский театр будет хранителем его великолепных опер. Мы с огромным усердием и радостью работаем над тем, чтобы эти оперы шли в театре.

К слову, в Смоленске меня поразил памятник Михаилу Ивановичу Глинке, созданный еще в царское время, и надпись на нем: "Глинке - Россия". Россия - в долгу перед величайшими русскими композиторами. Думаю, что в свое время появятся фестивали Глинки в Смоленске, Рахманинова в Новгороде, Мусоргского - на Псковщине… Мы намерены нашим великим композиторам отдать дань восхищения и право быть почитаемыми на своей земле.

Как отметил Валерий Гергиев, первый фестиваль на родине Римского-Корсакова будет целиком посвящен его музыке, возможности для исполнения этой музыке в Тихвине есть, Дворец культуры вмещает 860 человек. В будущем в программы фестиваля могут входить сочинения друзей, учеников, наследников композиторской школы.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Ленинградской области.

Кстати

Фото: Пресс-служба фестиваля "Артдокфест"
В Петербурге пройдет фестиваль документального кино "Артдокфест"

В эти же дни Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства проводит Общероссийский фестиваль "День Римского-Корсакова". Акция в честь дня рождения великого русского композитора объединит оперные театры, музеи, филармонии, учебные заведения Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Пскова и Псковской области, Костромы, Томска, Ставропольского края, Самарской области, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия. В обширной программе фестиваля - симфонические вечера, оперные спектакли, камерные концерты, выставки, интеллектуальные игры и лекции.

В Тихвине ко дню рождения Римского-Корсакова завершается многолетняя реставрация дома музея композитора.

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