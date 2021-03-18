В Ленобласти педагога арестовали за домогательства к детям

Во Всеволожском районе Ленобласти арестован 60-летний педагог, который, как считают в следствии, приставал к своим ученикам.

Ближайшие два месяца учитель проведет под стражей, сообщает СК по Ленобласти. Мужчине вменяют развратные действия сексуального характера и насильственные действия сексуального характера. Пострадавшим в момент совершения в отношении них насилия еще не исполнилось 14 лет.

Сейчас следователи ищут учеников педагога за разные годы его учительской деятельности и устанавливают число пострадавших.

По предварительным данным, акты насилия происходили не в школе, а дома у детей, когда педагог приходил к ним в качестве репетитора.