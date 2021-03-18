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18.03.2021 17:00
Рубрика: Происшествия

На Кубани завели дело на подростка, устроившего смертельное ДТП

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, на автомобиле насмерть сбившего девушку и затем скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Прокуратура Самарской области
В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Молодой человек подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть несовершеннолетней, а также в том, что оставил место происшествия после ДТП.

Как ранее уже писала "РГ", трагедия произошла на трассе станица Пшехская - хутор Кубанский 17 марта поздно вечером. 16-летний подросток сел за руль ВАЗ-21103, не имея водительского удостоверения. Юноша не справился с управлением и сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она погибла на месте происшествия.

"По данным следователей, после ДТП подросток скрылся. Однако он позвонил по телефону своей родственнице и сообщил о произошедшем, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Женщина вызвала на место сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Как пояснил подросток, он самовольно взял ключи от автомобиля отца, после того, как родители уснули, и решил прокатиться".

Сейчас подозреваемого допрашивает следователь. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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