Путин уверен в прорыве водной блокады Крыма

После прорыва энергетической и транспортной блокады Крыма удастся разобраться и с другими проблемами полуострова, включая проблемы с водой, уверен президент Владимир Путин.

"Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев", - подчеркнул глава государства в ходе телемоста о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Крыму.

По поручению президента правительство подготовило и реализует комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. "Он рассчитан до 2024 года, и, учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям", - напомнил Путин.

В план включены мероприятия по разработке подземных запасов воды, строительству различных гидросооружений и очистных объектов, по ликвидации потерь в сетях водоснабжения и опреснению морской воды.