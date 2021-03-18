Путин уверен в прорыве водной блокады Крыма

После прорыва энергетической и транспортной блокады Крыма удастся разобраться и с другими проблемами полуострова, включая проблемы с водой, уверен президент Владимир Путин.
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"Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев", - подчеркнул глава государства в ходе телемоста о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Крыму.
По поручению президента правительство подготовило и реализует комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. "Он рассчитан до 2024 года, и, учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям", - напомнил Путин.
В план включены мероприятия по разработке подземных запасов воды, строительству различных гидросооружений и очистных объектов, по ликвидации потерь в сетях водоснабжения и опреснению морской воды.