В Севастополе запустили в эксплуатацию водозабор на реке Бельбек

В Севастополе в 7-ю годовщину возвращения полуострова в Россию запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек, который решит проблему обеспечения водой города-героя. Военные строители возвели комплекс забора и очистки воды за рекордные 115 дней, рассказал замминистра обороны России Тимур Иванов. Объект строили 740 человек в три смены, а контроль велся круглосуточно через Национальный центр управления обороной России.

Бельбек - одна из самых полноводных горных рек Крыма, ежегодно она уносит в Черное море более 30 миллионов кубометров воды. Водозабор будет давать жителям Севастополя 50 тысяч кубометров воды в сутки - около 40 процентов общей потребности города.

В нижнем течении реки вырос уникальный комплекс гидротехнических сооружений, не имеющий аналогов в современной России. Вода из Бельбека по укрепленному руслу направляется к переливной дамбе, а затем в аккумулирующий ковш с накопительным бассейном объемом 150 тысяч кубометров. Насосы перекачивают воду в очистные сооружения, где она проходит многоступенчатую очистку в современных фильтрах. Чистая вода накапливается в четырех резервуарах объемом 4000 кубометров, откуда мощными насосами по новому трубопроводу подается на основной гидроузел, обеспечивающий водой Севастополь. Вся система управляется автоматически с диспетчерского пульта.

Новая станция будет активно работать во время весеннего паводка и позволит экономить ресурсы основного источника воды для Севастополя - Чернореченского водохранилища. Осенью 2020 года из-за засухи водохранилище обмелело, было принято решение перебросить в Севастополь воду из резервных водоемов - Кадыковского, Инкерманского и Гасфортовского карьеров, а тем временем построить новый водозабор на реке Бельбек. Военные строители в декабре 2020 года досрочно сдали плавучую насосную станцию и 10-километровый водовод для переброски запасов воды из Кадыковского карьера.