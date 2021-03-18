Захарова: Водоснабжение в Крыму обеспечат вопреки козням Киева

Надежное водоснабжение Крымского полуострова будет обеспечено, несмотря на козни киевского режима. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что буквально на днях, 16 марта, был запущен водозабор Бельбек, обеспечивающий крымчан 50 000 кубометрами воды в сутки. До конца года завершится строительство еще трех водозаборов, а в следующем году запустят две опреснительные станции. Они находятся на стадии проектирования.

Ранее крымские власти заявили, что готовят обращение в ООН из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной. Как известно, до 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде - через Северо-Крымский канал, по нему шла вода из Днепра. После референдума о вхождении Крыма в состав России Киев перекрыл её подачу.