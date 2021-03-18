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18.03.2021 20:36
Рубрика: Экономика

Соглашения о предельных ценах на сахар и масло пока не планируют продлевать

Текст: Татьяна Карабут
Пока соглашения о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло продлевать не планируется. Хотя "отдельные голоса на эту тему звучат", рассказал на брифинге в правительстве министр экономического развития Максим Решетников.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По его словам, сейчас обсуждаются разные варианты регулирования ситуации с ценами на подсолнечное масло и сахар. По подсолнечному маслу это должен быть комплексный механизм, который будет предполагать и меры для подсолнечника. В том числе обсуждается механизм демпфера по аналогии с зерном, возможные субсидии для производителей. Однако пока окончательное решение не принято, сказал Решетников.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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По данным Росстата, за прошлую неделю сахар подорожал на 0,4%, на подсолнечное масло - на 0,2%. При этом на мировом рынке цены на подсолнечное масло достигли исторического рекорда.

"Просто смотрим, насколько мы сможем и должны вот этот пик цен срезать", - пояснил министр.

Вопрос еще точно будет обсуждаться в правительстве.

"Потому что там большой комплекс вопросов придётся затронуть, в том числе и фактор отношений внутри ЕвразЭС. Как вы понимаете, у нас границы открыты и нам нужно здесь неким образом провести консультации. И это, возможно, потребует синхронизации действий с нашими коллегами из ЕвразЭС. У них, вполне возможно, может быть свое видение на эти вопросы. Они по-своему смотрят на эти рынки", - сказал Решетников.

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