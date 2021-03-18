Роспотребнадзор: Не все тесты могут определить антитела после "ЭпиВакКороны"

Не все тесты могут определить наличие антител после вакцинации "ЭпиВакКороной", заявили в Роспотребнадзоре.

"При проверке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" необходимо учитывать особенности иммунного ответа человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что у переболевших или получивших векторную вакцину (например, "Спутник V") маркером наличия иммунитета является гамма-интерферон, а в случае пептидных вакцин - цитокин интерлейкин-4. При этом измерение уровня гамма-интерферона в случае с "ЭпиВакКороной" не даст результата.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" нацелена на формирование антител, связывающих ряд районов поверхностного белка нового коронавируса и препятствующих проникновению вируса в клетку", - добавили в Роспотребнадзоре.

"ЭпиВакКорона" - вторая вакцина, зарегистрированная в России (первая - "Спутник V"). В начале марта Минздрав одобрил ее для вакцинации пожилых людей.