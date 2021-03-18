Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей

За первую половину дня начала действия программы кешбэка россияне уже забронировали туры на общую сумму в 100 млн рублей, сообщили в Ростуризме. Распродажа стартовала в ночь с 17 на 18 марта.

"За первую половину дня работы программы объем продаж составил более ста миллионов рублей, а число бронирований - около четырех тысяч", - отметили в Ростуризме. Первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж.

Самыми популярными направлениями в первые часы стали Крым, Республика Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.

По сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кешбэком, выросла в 2,5 раза, отметили в ведомстве.

Третий этап программы кешбэка продлится до 15 июня. Отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Туристам на карту возвращается 20 процентов от стоимости выбранной туристической услуги, но не более 20 тысяч рублей. Оплата должна быть осуществлена картой "Мир". Поехать можно в любой регион страны.