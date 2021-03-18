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18.03.2021 16:35
Рубрика: ПДД

С 1 апреля экзамены на права будут принимать по новым правилам

Текст: Владимир Баршев
Госавтоинспекция напомнила, что с 1 апреля экзамены на права будут принимать по новым правилам, и открывает электронную приемную. Главная новация - вместо трех экзаменов кандидатам в водители надо будет сдавать два.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В прошлое уходит проверка первоначальных навыков управления. Этот экзамен проводился на закрытой площадке, за что и получил просторечное название "площадка". Теперь умение кандидатов в водители управлять автомобилем будут проверять сразу на дороге. Не коснется эта новация только мотоциклистов и водителей мопедов. Они как и раньше будут сдавать теорию и площадку.

Фото: iStock
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Меняется система начисления штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.

Для получения оценки "сдал" кандидату в водители необходимо набрать, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Еще одно нововведение - это возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций и автошкол.

С сегодняшнего дня ГИБДД разъяснит все тонкости нового порядка всем желающим. Для чего открывает виртуальную приемную. Свои вопросы по теме экзаменов они могут направлять на адрес электронной почты ekzamengibdd@gmail.com до 21.00 по московскому времени 21 марта. При этом желательно указывать имя и фамилия автора вопроса, а также регион его проживания.

#ПДД