СМИ: В ЦСКА задумались об отставке Гончаренко после поражения от "Зенита"

Руководство ЦСКА в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко после вчерашнего поражения от "Зенита" (2:3) в рамках 23-го тура Премьер-лиги, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сценарий с уходом Гончаренко был вероятен еще в конце прошлого года. Сами игроки были не против такого развития событий, однако белорусского специалиста спасла выездная победа над "Ростовом" (3:1) в последней встрече перед зимней паузой.

В случае отставки Гончаренко исполняющим обязанности главного тренера "красно-синих" с большей долей вероятности станет бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий, который сейчас является одним из помощников Виктора Михайловича.

Напомним, что Гончаренко едва не ушел из стана армейцев еще прошлым летом. Что интересно - он был близок к отставке также после домашнего поражения от "Зенита" (0:4).