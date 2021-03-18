Стрелку из Джорджии предъявили обвинения в убийстве

21-летнему американцу Аарону Лонгу, открывшему во вторник стрельбу в нескольких массажных салонах в штате Джорджия, предъявлено обвинения в убийстве восьми человек, передает ТАСС со ссылкой на NewYork Times.

Обвинения предъявлены по восьми пунктам, а также ему вменяется нападение при отягчающих обстоятельствах. Возможно, в ближайшее время будет добавлено еще и обвинение в преступлении на почве расовой ненависти, так как большая часть его жертв была выходцами из Азии.

Напомним, что Лонг устроил стрельбу в трех массажных салонах города Атланта. В результате его действий погибли восемь человек и еще один пострадал. Стрелок был быстро задержан и сейчас следователи выясняют его мотивацаю. Сам он отрицает расовую подоплеку своих действий.