Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.03.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

УАЗ выпустит "экономичный" "Патриот"

Текст: Валерий Карташов
Еще в 2016 году Ульяновский автозавод испытал "Патриот" с битопливным двигателем. Метановая версия модели была сертифицирована лишь в апреле 2020 года. "Российская газета" выяснила у пресс-службы УАЗа, когда вышеупомянутый внедорожник поступит в продажу.

Старт приема заявок на производство "экономичного" "Патриота" УАЗ анонсирует в ближайшее время. Тогда же станут известны и цены.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ представил "Полуторку", которая заменит модель "Профи". Известны цены

"Патриот" с приставкой CNG работает как на бензине, так и на сжатом природном газе.

Автомобиль оснащается мотором ЗМЗ-409051 (ЗМЗ-Про) объемом 2,7 литра. Мощность двигателя снижена с 150 до 128 л. с., крутящий момент - с 235 до 196 Нм. При этом машина с заводским газобаллонным оборудованием получила иные форсунки и другой блок управления.

Примечательно, что метановый УАЗ "Патриот" в 2016 году оказался на 24% экономичнее стандартного. Такого показателя удалось достичь за счет меньшей стоимости топлива. Пробег внедорожника на газе при полной заправке трех баллонов (165 литров) составил 250 км.

Сегодня цены на УАЗ "Патриот" лежат в диапазоне от 969 000 до 1 435 000 рублей. Коробки - либо пятиступенчатая "механика", либо шестиступенчатый "автомат".

#УАЗ