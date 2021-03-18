УАЗ выпустит "экономичный" "Патриот"

Еще в 2016 году Ульяновский автозавод испытал "Патриот" с битопливным двигателем. Метановая версия модели была сертифицирована лишь в апреле 2020 года. "Российская газета" выяснила у пресс-службы УАЗа, когда вышеупомянутый внедорожник поступит в продажу.

Старт приема заявок на производство "экономичного" "Патриота" УАЗ анонсирует в ближайшее время. Тогда же станут известны и цены.

"Патриот" с приставкой CNG работает как на бензине, так и на сжатом природном газе.

Автомобиль оснащается мотором ЗМЗ-409051 (ЗМЗ-Про) объемом 2,7 литра. Мощность двигателя снижена с 150 до 128 л. с., крутящий момент - с 235 до 196 Нм. При этом машина с заводским газобаллонным оборудованием получила иные форсунки и другой блок управления.

Примечательно, что метановый УАЗ "Патриот" в 2016 году оказался на 24% экономичнее стандартного. Такого показателя удалось достичь за счет меньшей стоимости топлива. Пробег внедорожника на газе при полной заправке трех баллонов (165 литров) составил 250 км.

Сегодня цены на УАЗ "Патриот" лежат в диапазоне от 969 000 до 1 435 000 рублей. Коробки - либо пятиступенчатая "механика", либо шестиступенчатый "автомат".