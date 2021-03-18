В Испании приняли закон об эвтаназии

Испания станет четвертой европейской страной, где разрешена эвтаназия. Как сообщает издание La Vanguardia, парламент королевства большинством голосов одобрил законопроект о легализации этой процедуры. До сих пор она каралась 10-летним тюремным сроком. Решение вступит в силу через три месяца.

Законопроект предполагает, что на эвтаназию имеет право каждый совершеннолетний подданный Испании или даже иностранец с видом на жительство, страдающий от неизлечимой болезни и "невыносимых физических или психических мук". Примечательно, что перевес при голосовании был значительным: 202 голоса - за, 141 - против, 2 - воздержались.

Эксперты отмечают, что тренд необычен для такой страны, как Испания, где до сих пор сильны консервативные католические традиции - в отличие от тех же Нидерландов, где много всего легализовано, включая ту же эвтаназию. Она также официально разрешена в Бельгии и Люксембурге.