В минский прокат выходит фильм "Рафаэль. Добрый гений"

К 500-летию великого художника эпохи Возрождения Рафаэля в минский прокат выходит документальная картина о творчестве мастера, которая раскроет жизнь великого живописца как самостоятельное произведение искусства. В своих произведениях Рафаэль воплотил представление о возвышенных идеалах гуманизма. Его шедевр - картина "Сикстинская мадонна" является одной из самых узнаваемых в истории, была вдохновительницей и любимым полотном русского писателя Федора Достоевского, чье двухсотлетие со дня рождения будет отмечаться в этом году во всем мире, в том числе в белорусском имении писателя Достоево.

Документальный фильм обещает зрителям вдохновляющее путешествие по миру Рафаэля: от Перуджи, где он был учеником великого Перуджино, до Флоренции, где общался с Да Винчи и Микеланджело, от Рима до Санкт-Петербурга, где в Эрмитаже хранятся несколько шедевров "принца искусств". В центре внимания картины и жизнь итальянского художника, которая достойна отдельного изучения не только теоретиками искусства, но и всеми ценителями прекрасного.

В фильме отражены все ключевые события жизни гения. Комментарии дали видные исследователи, реставраторы и искусствоведы, включая легендарного Акилле Бонито Оливу - арт-критика, куратора, писателя, теоретика искусства, профессора Римского университета Ла Сапиенца, Кавалера Ордена искусств и литературы. Зрители также смогут заглянуть во дворцы потомков заказчиков работ Рафаэля, и увидеть уникальные произведения искусства из частных коллекций. Приоткрываются в фильме и не столь известные его шедевры, например, росписи в церкви Сант-Элиджо-дельи-Орефичи и росписи фасада Палаццо Спада.

Путешествие по миру Рафаэля продолжится не только в Западной Европе, но и в России. Одним из героев-экспертов в фильме выступит Сергей Андросов - доктор искусствоведения, член-корреспондент РАЕН, заведующий сектором западноевропейского искусства "Эрмитажа".

Погружение в мир искусства продолжится и в следующем месяце - с первого апреля в минский прокат выходит картина "Тинторетто и новая Венеция". В нем - новый взгляд на жизнь и творчество великого итальянского художника, чьи работы удивляют своей визионерской силой даже современных искусствоведов.

Прокат картины в Минске организует Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", организатор международного белорусского кинофестиваля "Лiстапад", выступая гидом по хорошему кино.