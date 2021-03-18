В Россию пришел дешевый смартфон Samsung Galaxy A52. Брать или нет?

17 марта Samsung представила в России новый "народный" смартфон Galaxy A52. Пройдемся по характеристикам и попытаемся решить, стоит ли его покупать за 26990 рублей в базовой версии.

Фото: Samsung

Что изменилось по сравнению с прошлогодним хитом продаж - Galaxy A51? Во-первых, 6,5-дюймовый экран получил поддержку частоты обновления 90 Гц - анимация стала более плавной и приятной.

Во-вторых, объем памяти в базовой версии вырос до 128 Гб. Да, карту памяти можно по-прежнему установить, но нужно помнить, что не все приложения согласны на ней жить.

В-третьих, выросло разрешение основной камеры - с 48 до 64 Мп. На практике это означает повышение детализации снимков, и увеличить фрагмент фото можно будет с меньшей потерей качества, чем у предыдущей модели. Остальные модули остались на месте - ультраширик, макро, сенсор глубины.

В-четвертых, емкость аккумулятора выросла с 4000 до 4500 мАч, или более чем на десять процентов. Можно уверенно говорить о дополнительном часе или даже двух автономной работы.

В-пятых, Samsung заменила собственный процессор Exynos 9611 на Snapdragon 720G. За Exynos закрепилась слава чипа, который страдает излишним тепловыделением (хотя это далеко не всегда так), поэтому те, кто не любит фирменные чипы Samsung, будут довольны - таковых здесь нет.

К счастью, остался на месте разъем для наушников - многие боялись, что Samsung откажется от него. А вот FM-радиоприемник исчез, хотя его целесообразность и так была под вопросом.

Что в итоге? Изменились многие характеристики - не очень значительно по отдельности, но вполне заметно в сумме. Galaxy A51 продается по цене от 19 тысяч рублей, Galaxy A52 - за 26990 в базовой версии. Стоит ли новинка своих денег? Определенно да - это хороший качественный аппарат среднего класса, который прослужит долго, если не ронять его на асфальт. Однако и Galaxy A51 - не менее достойный девайс, и если у вас нет лишних восьми тысяч рублей, то можно купить его. В категории "до 20 тысяч" это один из лучших смартфонов.