Видео: уснул за рулем и перевернул грузовик

Снять на видео аварию, случившуюся из-за того, что шофер уснул за рулем, удается нечасто. Происходит такое обычно на малолюдных трассах, где нет камер наблюдения, зато есть однообразный пейзаж за окном и прямая, без поворотов, подъемов и уклонов, дорога. Сами виновники этих ДТП, как правило, видеосъемку тоже не ведут, потому что и без того сил нет: слипаются глаза, тяжелеют руки, а голова вот-вот опустится на руль.

Поэтому вдвойне ценно это драматичное видео, снятое на необъятных просторах Бразилии. В течение минуты водитель грузовика, перевозящего тыквы, борется со сном и эту борьбу в итоге проигрывает. Сначала его машина лишь легонько виляет по пустому шоссе, чудом не выскакивая на обочину, затем начинает раскачиваться, да так, что в воздухе зависает то заднее правое, то заднее левое колесо.

Но даже такая качка не выводит крепко уснувшего шофера из забытья. Он, по всей видимости, улегся на руль, как на подушку, и видит сладкие сны. Что ж удивляться, что на очередном вираже грузовик потерял равновесие и всё-таки перевернулся... По информации местных СМИ, водитель в аварии выжил.

Спасибо владельцу регистратора за это видео, хотя его гражданская позиция в этой истории не может не удивлять и не возмущать. Видел же, что водитель едущего перед ним транспортного средства явно не в порядке. Почему не подъехал поближе, не посигналил? А если бы впереди был обрыв? А если бы навстречу ехал полный пассажиров автобус? Нехорошо получилось.