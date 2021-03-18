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18.03.2021 16:00
Рубрика: Видео

Видео: уснул за рулем и перевернул грузовик

Текст: Вадим Давыденко

Снять на видео аварию, случившуюся из-за того, что шофер уснул за рулем, удается нечасто. Происходит такое обычно на малолюдных трассах, где нет камер наблюдения, зато есть однообразный пейзаж за окном и прямая, без поворотов, подъемов и уклонов, дорога. Сами виновники этих ДТП, как правило, видеосъемку тоже не ведут, потому что и без того сил нет: слипаются глаза, тяжелеют руки, а голова вот-вот опустится на руль.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Поэтому вдвойне ценно это драматичное видео, снятое на необъятных просторах Бразилии. В течение минуты водитель грузовика, перевозящего тыквы, борется со сном и эту борьбу в итоге проигрывает. Сначала его машина лишь легонько виляет по пустому шоссе, чудом не выскакивая на обочину, затем начинает раскачиваться, да так, что в воздухе зависает то заднее правое, то заднее левое колесо.

Но даже такая качка не выводит крепко уснувшего шофера из забытья. Он, по всей видимости, улегся на руль, как на подушку, и видит сладкие сны. Что ж удивляться, что на очередном вираже грузовик потерял равновесие и всё-таки перевернулся... По информации местных СМИ, водитель в аварии выжил.

Спасибо владельцу регистратора за это видео, хотя его гражданская позиция в этой истории не может не удивлять и не возмущать. Видел же, что водитель едущего перед ним транспортного средства явно не в порядке. Почему не подъехал поближе, не посигналил? А если бы впереди был обрыв? А если бы навстречу ехал полный пассажиров автобус? Нехорошо получилось.

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#видео