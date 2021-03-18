Видеотрансляция: Концерт Филармонического оркестра Осло

18 марта на сайте "РГ" в 23.00 состоится трансляция концерта из Норвегии. Концерт будет транслироваться на YouTube-канале Филармонического оркестра Осло, ссылку на который любезно предоставили "Российской газете" организаторы события. В программе - Первая симфония Яна Сибелиуса, которая прозвучит под руководством нового главного дирижера Осло филармонии - 24-летнего финна Клауса Мякеля.

Для молодого финского маэстро, возглавившего знаменитый Филармонический оркестр Осло в прошлом году (он сменил на этом посту Василия Петренко, руководившего оркестром с 2013 года), исполнение Первой симфонии Сибелиуса стало стартом его крупного проекта на новом посту: Клаус Мякеля планирует исполнить с главным норвежским оркестром все симфонии Сибелиуса.

Между тем нынешняя трансляция концерта приурочена к значимой дате - в марте этого года исполняется ровно 100 лет, как сам Ян Сибелиус дирижировал с оркестром Осло свою Первую симфонию. Для любого оркестра в мире работа с композитором над его крупным симфоническим сочинением остается бесценной историей, и, кроме того, композитор закладывает исполнительские традиции в интерпретации его сочинений. В этом смысле Филармонический оркестр Осло является одним из ведущих в Европе интерпретаторов музыки Сибелиуса. Начиная с первых лет своего существования он поддерживает в репертуаре музыку Сибелиуса - в том числе, благодаря своим главным дирижерам Герберту Бломстедту, Окко Каму, Марису Янсонсу и Юкка-Пекка Сарасте. В 2015 году оркестр был удостоен премии Сибелиуса в знак признания его тесной связи с музыкой композитора.

Новый главный дирижер оркестра Клаус Мякеля, начиная свою работу с оркестром в качестве руководителя, также подчеркнул, что намерен поддерживать традиции коллектива, потому что "музыка Сибелиуса всегда составляла важную часть репертуара этого оркестра, а кроме того - она в моем ДНК".

Фото: Rune Bendiksen

Что касается исторической даты, когда Сибелиус дирижировал своей Первой симфонией в Осло, то концерт состоялся в марте 1921 года во время недельного визита композитора в норвежскую столицу. Тогда Сибелиус был на пике своей славы, а филармония Осло проводила свой второй сезон. Композитор сыграл с оркестром три концерта в разных залах. Первая симфония прозвучала в Университете Осло в присутствии королевской семьи. Успех концертов был беспрецедентным: все первые полосы газет и новостные ленты сообщали об этом, как о важнейшем событии в жизни страны.

Теперь, спустя сто лет, Филармония Осло транслирует свое исполнение Первой симфонии Сибелиуса с Клаусом Мякеля (концерт в октябре 2020 года).

В программе концерта - Первая симфония (ми минор) Яна Сибелиуса (1899).

I. Andante, ma non troppo. Allegro energico,

II. Andante (ma non troppo lento),

III. Allegro,

IV. Andante. Allegro molto.

Первую симфонию Сибелиуса считают романтической, а в ее оркестровой технике можно найти аналогии с Бетховеном и с Чайковским - его Пятой симфонией, балетами "Спящая красавица" и "Щелкунчик". Открывающее симфонию соло кларнета рисует меланхолический северный пейзаж - своего рода, "руническое пение", бросающее отсвет на весь строй этой музыки. А услышать в сибелиусовской музыке можно все - и холодный шелест ветра, и ледяные переливы Северного сияния, и отзвуки воспоминаний - словно вращающееся по кругу соло виолончели (во второй части симфонии), и столкновение страстей, и бетховенскую пасторальность, и совершенно неожиданное, словно оборванное окончание симфонии в две ноты - своеобразное amen.

По поводу трактовки Первой симфонии Филармоническим оркестром Осло с Клаусом Мякля критика уже написала: "это исполнение почти такое, как если бы музыка вытекала из оркестра как непреодолимая сила природы… "