Volkswagen сообщил, когда предложит в Европе бюджетный кроссовер Nivus

Кроссовер Volkswagen Nivus, разработанный специалистами бразильского филиала VW и выпускаемый с апреля 2020 года на заводе в Сан-Паулу, будет локализован в Европе во втором полугодии нынешнего года, сообщает издание Autocar.

Продажи Volkswagen Nivus в Старом Свете стартуют в конце 2021-го. В продуктовой линейке компании Nivus займет промежуточное положение между хетчбэком Polo и другим субкомпактным кроссовером T-Cross. В компании рассчитывают, что основной спрос на Nivis придется на страны Восточной Европы.

Volkswagen Nivus построен на модульной платформе MQB A0, что делает адаптацию его производства на европейских фабриках Volkswagen необременительной. Кроме того, Nivus широко унифицирован с Polo по кузову - у двух моделей одинаковые двери, передние крылья, боковые зеркала, лобовые стекла, они полностью идентичны по интерьеру и подвеске.

Основные отличия Nivus ‑ более вместительный багажник (415 л вместо 300 л у Polo), и оригинальный образ на стыке классов городского хетчбэка и кроссовера, сложенный характерным силуэтом с отлогой кормой, бамперами и оптикой, перекликающимися с другими кроссоверами Volkswagen, и пластиковой защитой периметра кузова по низу.

В Латинской Америке Nivus представлен с 1,0-литровый турбомотором TSI (118 и 130 л.с.) и 6-скоростным "автоматом" с гидротрансформатором, в Европе его заменят на 7-скоростной "робот" DSG.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.