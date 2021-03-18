Захарова: США необходимо менять повестку, антироссийская риторика завела в тупик

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 18 марта, что Вашингтон завел себя в тупик, эксплуатируя антироссийскую повестку.

"США, эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик. Нужны новые сюжеты, наверное, новая повестка. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали", прокомментировала она в эфире телеканала "Россия 1" слова президента США Джозефа Байдена в отношении президента России Владимира Путина.

МИД РФ сообщил ранее, что посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций и выработки дальнейшей линии в отношениях с Вашингтоном. В частности, необходимо определить, "какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

Дипломат должен вылететь в Москву 20 марта.