Замечен модернизированный вариант китайской БМД ZBD-03

В Китае модернизировали боевую машину десанта ZBD-03, которая почти два десятилетия состоит на вооружении Воздушно-десантного корпуса ВВС НОАК.

Comparison between the new and old. Noticing the additional optic on the front of the turret.

(Image via weibo沉默的山羊） pic.twitter.com/eD7IdinkhQ — Hao Gao 🇷🇺 🇨🇳 🇰🇵 (@HaoGao12) March 17, 2021

Известная также как ZLC-2000 и WZ-506, она по своим характеристикам приближается к нашей БМД-2, хотя и имеет принципиальное отличие - двигатель находится в передней части корпуса, а не сзади, как у российского образца.

В качестве вооружения применена 30-мм пушка, являющейся клоном орудия 2А72.

На "тройку" установили модернизированную копию советской противотанковой управляемой ракеты "Малютка". Российский же бронированный "десантник" способен поражать противника более совершенными ПТУР "Фагот" и "Конкурс".

У них почти одинаковый вес: у ZBD-03 - 8000 килограммов, а у БМД-2 - 8200 кг.

Образец из Поднебесной более скоростной на суше: 68 км/ч против 61 км/ч у БМД-2. Зато российская машина лучше плавает - 10 км/ч и 6 км/ч, соответственно.

Сообщалось, что на базе ZBD-03 созданы противотанковый комплекс, бронированный тягач и самоходное артиллерийское орудие, являющееся аналогом 2С9 "Нона-С".

Военные из КНР неоднократно задействовали эти БМД в ходе совместных учений и на Армейских международных играх.

Судя по размещенным изображениям, модернизированная версия получила доработанную пушку, над которой установлен модуль с оборудованием. Как сообщается, благодаря новому прицелу улучшились возможности по ведению огня в движении.

В 2018 году на Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA также впервые была продемонстрирована китайская боевая машина десанта нового поколения, которую эксперты уже сравнивают с российской БМД-4.