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18.03.2021 23:12
Рубрика: Спорт

Защитник "Урала" агрессивно среагировал на вопрос об игре со "Спартаком"

Текст: Максим Домчев

В перерыве матча 23-го тура РПЛ "Спартак" - "Урал" защитник гостей Игорь Калинин в эфире канала "Матч ТВ" отвечал на вопросы. В первой половине встречи красно-белые забили в ворота соперника три мяча, поэтому игрок гостей пребывал в не самом лучшем расположении духа.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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После одного из вопросов он обиделся на то, что журналист заявил, что "Промес выкручивал позвонки" игрокам "Урала".

"Ну а чего смешного? Кому выкручивал позвонки? Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому не выкручивал", - сказал игрок и покинул зону интервью.

После матча, как сообщает "Спорт-Экспресс", журналист "Матч ТВ" извинился перед Калининым.

"Журналист только что подошёл, извинился. В первую очередь, мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Пожали руки, конфликт исчерпан. Накипело? Команда проигрывает 0:3. Так говорить - это некрасиво, это неуважение к футболистам", - приводит слова Калинина "Спорт-Экспресс".

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