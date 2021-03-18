Зобнин получил повреждение в матче против "Урала"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил повреждение во встрече против "Урала", который красно-белые выиграли со счетом 5:1.

Зобнин, вызванный в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022, получил повреждение во втором тайме и был заменен на 67-й минуте. Вместо него на поле вышел еще один приглашенный в сборную России футболист - защитник Илья Кутепов.

После матча в "Спартаке" прокомментировали повреждение, полученное Зобниным.

"Зобнин дернул мышцу, завтра он полетит в расположение сборной, где пройдет МРТ-обследование", - приводит ТАСС слова директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова.

По итогам обследования станет известно, сумеет ли футболист принять участие в матчах против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Также в этом матче травмировался и получивший вызов в сборную Чехии Алекс Крал. Футболист также пройдет обследование в расположении своей сборной.