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Рубрика: В мире

Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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"Когда президент Харрис и я…", - заявил глава Белого дома, рассказывая о кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

Подобные казусы случались с американским лидером и раньше. В марте, выступая в Белом доме, Байден забыл не только имя главы Пентагона, но и название самого военного ведомства США. "Я хочу поблагодарить министра… Эээ… бывшего генерала…ну парня, который управляет этим подразделением", - сказал Байден.

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