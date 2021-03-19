Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом

Президент США Джо Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.

"Когда президент Харрис и я…", - заявил глава Белого дома, рассказывая о кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

Подобные казусы случались с американским лидером и раньше. В марте, выступая в Белом доме, Байден забыл не только имя главы Пентагона, но и название самого военного ведомства США. "Я хочу поблагодарить министра… Эээ… бывшего генерала…ну парня, который управляет этим подразделением", - сказал Байден.