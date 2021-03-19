Байден покинул встречу с журналистами после вопроса о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос, согласен ли он поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло в четверг во время выступления американского лидера в Белом доме на тему ситуации с вакцинацией от коронавируса.

Уже в конце встречи один из журналистов напомнил о предложении Путина и спросил, согласен ли Байден на разговор. Президент США не стал отвечать, отвернулся и покинул зал, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин предложил американскому коллеге не пикироваться заочно, а подискутировать в прямом эфире. "Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран, имея в виду то, что на нас, как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - сказал Путин. В Кремле готовы к такому разговору в самое ближайшее время.