Банк России ожидает снижения темпов инфляции в апреле

Годовая инфляция может начать снижаться в апреле. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По нашей текущей оценке, мы сейчас находимся где-то вблизи пиков и исходим из того, что в апреле инфляция начнет постепенно снижаться. Годовые показатели инфляции начнут постепенно снижаться, прежде всего, под влиянием эффекта базы", - сообщила Набиуллина​​​.

Инфляция в России ускоряется со второй половины 2020 года. К середине марта, по данным Банка России, годовая инфляция (март 2021 года к марту 2020 года) составила 5,8%. Цель Банка России - удерживать инфляцию вблизи 4%. Пока регулятор ожидает, что по итогам года этот показатель составит 3,7-4,2%.

Ранее в пятницу на фоне ускорения инфляции в том числе из-за заметного роста спроса, а также в целом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных, Банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку. Она выросла с 4,25 до 4,5% годовых.