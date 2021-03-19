Белый дом объяснил падение Байдена на трапе "сильным ветром"

Президент США Джо Байден оступился и упал, поднимаясь по трапу на "борт номер один", из-за сильного ветра. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Сам же президент не пострадал во время этого инцидента и, по словам Жан-Пьер, "работает на 100%".

"На улице довольно ветрено. Очень ветрено. Я сама чуть не упала, поднимаясь по ступенькам", - цитирует выступление Жан-Пьер New York Post.

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья Байдена, она отметила, что президент чувствует себя нормально. "Я могу вам сказать, что у него все хорошо, он готовится к поездке сегодня, и у него все отлично", - заверила Жан-Пьер.

Напомним, сегодня 78-летний Джо Байден дважды споткнулся и упал, пытаясь подняться по трапу на борт президентского самолета, чтобы вылететь в Атланту.