Видео: Байден упал, поднимаясь по трапу на "борт номер один"

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48 — The Hill (@thehill) March 19, 2021

Президент США Джо Байден дважды споткнулся и чуть не упал с трапа, поднимаясь на "борт номер один". На президентском самолете глава Белого дома должен был вылететь в Атланту, где у него запланирована встреча с лидерами азиатского сообщества после стрельбы в массажном салоне в начале этой недели.

78-летний Байден споткнулся, когда пытался резво взбежать по трапу на борт самолета. Однако не получивший видимых травм президент быстро пришел в себя и поднялся по лестнице, не забыв отдать честь перед тем, как войти в самолет.

Напомним, в конце прошлого года Джо Байден был замечен с гипсом на правой ноге. Как выяснилось, он получил травму ноги (было обнаружено две микротрещины в кости), играя со своей собакой по имени Мейджор. Вообще у нынешнего президента две собаки породы немецкая овчарка - Мейджор и Чемп. Но Мейджор, по всей видимости, доставляет больше хлопот. Именно он стал виновником выселения собак из Белого дома в начале этого месяца после того, как покусал телохранителя.