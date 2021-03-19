Британцы усомнились в психическом здоровье президента США

Новости

Жителю Волгограда вынесли приговор за нападение с ножом на участкового 11:25
Курганские налоговики закроют офисы в районах с нестабильным интернетом 11:25
Минфин рассказал о возврате налога на движимое имущество бизнеса 11:09
В Петрозаводске против агрессивного пациента больницы применили оружие 11:05
Абрамченко: Мы должны быть готовы к пропуску половодья 11:04
В Петербурге грабитель напал на магазин с игрушечным пистолетом 11:02
В Тибете произошло мощное землетрясение 11:02
Путин обсудил на совещании Совбеза РФ борьбу с оргпреступностью 10:55
Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в Химках 10:52
Премия "Оскар" пройдет в оффлайн-формате 10:50
Строительство двух атомных подлодок для ВМФ РФ начнется в 2021 году 10:43
Названы бойцы, которые подерутся за вакантный титул Нурмагомедова 10:41
В Геленджике завели дело о создании экстремистской группировки 10:37
Актер Виталий Стремовский умер от коронавируса 10:36
Правительство Финляндии стало объектом масштабной травли в интернете 10:35
Пожизненно осужден тюменец, убивший свою семью из-за наследства 10:34
Канал HBO начал работу еще над тремя спин-оффами "Игры престолов" 10:27
Под Воронежем три человека погибли при пожаре 10:22
Пожарные потушили условный пожар на стратегическом объекте 10:21
В Петербурге скончался режиссер Александр Кривонос 10:21
Резкие высказывания Байдена не обсуждались на встрече членов Совбеза ООН 10:21
Памятник Кобзону поставят в сквере на Оружейном переулке в центре Москвы 10:18
Instagram разработает отдельное приложение для детей младше 13 лет 10:12
В Великобритании сделали более 25 миллионов прививок от коронавируса 10:07
Омская прокуратура обязала мэрию организовать охрану закрытой свалки 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
19.03.2021 11:06
Рубрика: В мире

Британцы усомнились в психическом здоровье президента США

Текст: Юрий Чернов
Соединенные Штаты находятся под угрозой, поскольку во главе страны стоит человек с явными психологическими проблемами, а это, в свою очередь, ставит под угрозу весь мир, ведь у "сонного Джо" на руках ядерный чемоданчик.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Как отмечает РИА Новости, такого рода мнения в большом количестве озвучили читатели британского издания Daily Mail, комментируя опубликованные материалы по теме последних высказываний главы Белого дома в адрес российского президента.

"В Белом доме засел псих…", - написал пользователь Deeez.

"Слабоумный Джо идет! Осторожнее с ходунками!", - прокомментировал MYak.

"Разжигатель войн Байден решил начать с России", - резюмировал psvensson75.

"Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", - отметил CarCarr.

Фото: Drew Angerer/Getty Images
"Идет на поводу у ястребов": Историк из США оценил оскорбления Байдена в адрес Путина

"Байден вышел из-под контроля. Возможно, у него плохое здоровье, а может, он у него словесное недержание", - написал Abdickson.

"Байден опасен и может начать войну. Может это то, чего он хочет", - поддержал другой пользователь.

Напомним, завтра, 20 марта, из Вашингтона в Москву вылетит посол России в США Анатолий Антонов. Он прибудет в российскую столицу на консультации. По мнению МИД РФ, сложившаяся ситуация в отношениях России и США стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах
Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК Банка"
Байден покинул встречу с журналистами после вопроса о разговоре с Путиным
Кипр разрешил въезд россиянам с 1 апреля без карантина
Британцы усомнились в психическом здоровье президента США
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов