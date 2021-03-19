Британцы усомнились в психическом здоровье президента США

Соединенные Штаты находятся под угрозой, поскольку во главе страны стоит человек с явными психологическими проблемами, а это, в свою очередь, ставит под угрозу весь мир, ведь у "сонного Джо" на руках ядерный чемоданчик.

Как отмечает РИА Новости, такого рода мнения в большом количестве озвучили читатели британского издания Daily Mail, комментируя опубликованные материалы по теме последних высказываний главы Белого дома в адрес российского президента.

"В Белом доме засел псих…", - написал пользователь Deeez.

"Слабоумный Джо идет! Осторожнее с ходунками!", - прокомментировал MYak.

"Разжигатель войн Байден решил начать с России", - резюмировал psvensson75.

"Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", - отметил CarCarr.

"Байден вышел из-под контроля. Возможно, у него плохое здоровье, а может, он у него словесное недержание", - написал Abdickson.

"Байден опасен и может начать войну. Может это то, чего он хочет", - поддержал другой пользователь.

Напомним, завтра, 20 марта, из Вашингтона в Москву вылетит посол России в США Анатолий Антонов. Он прибудет в российскую столицу на консультации. По мнению МИД РФ, сложившаяся ситуация в отношениях России и США стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик.