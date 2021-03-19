ЦРПТ объяснил, почему нельзя подделать вакцину "Спутник V"

Российскую вакцину "Спутник V" невозможно подделать, благодаря маркировке, следует из официального заявления Центра развития перспективных технологий.

Как оператор системы маркировки, он подтвердил, что на каждую упаковку препарата нанесен уникальный код в формате Data Matrix. Это обеспечивает строгий контроль движения даже не партии, а каждой его упаковки.

Кроме того, информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать спрос на вакцину "Спутник V", что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте.

Аналогичные правила действуют и для других вакцин от коронавируса, подчеркнули в ЦРПТ.

Благодаря системе маркировке поддельную партию "Спутник V" легко вычислили в Мексике. Ранее об этом сообщили мексиканское правительство. Отмечается, что российские госструктуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования.

В Российском фонде прямых инвестиций считают, что попытка поставки поддельной вакцины - пример возможных провокаций против российского препарата.