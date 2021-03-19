Эксперты ВОЗ отказались от одной из версий о происхождении COVID-19

Китайские ученые больше не будут рассматривать версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. Об этом заявил Лян Ваньнянь, возглавлявший группу представителей КНР в делегации Всемирной организации здравоохранения, которая пыталась определить происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Эксперты посетили Уханьский институт вирусологии и пришли к выводу, что утечка вируса крайне маловероятна. "Миссии по отслеживанию происхождения коронавируса больше не будут сосредоточены на этой области, если только не появятся новые свидетельства", - сказал Лян Ваньнянь в интервью газете Global Times.

Стоит напомнить, что официальный отчет ВОЗ так и не был опубликован. При этом подчеркивается, что задержка с публикацией документа не связана с разногласиями между экспертами. "Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому данный процесс займет некоторое время", - объяснил специалист. В минувший вторник официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил, что доклад может быть опубликован на следующей неделе.