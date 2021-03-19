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19.03.2021 08:01
Рубрика: Российский автопром

Электрические УАЗ, РАФ и "Москвич". Блогеры нашли ангар с забытыми авто

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказали об автомобилях на электрической тяге - УАЗ-3801, РАФ-2911, "Москвич-2335 Е1". Уникальные экземпляры были обнаружены в ангаре.

Фото: скриншот с youtube.com
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УАЗ-3801 с цельнометаллическим кузовом построен на базе УАЗа-451. Первые образцы были собраны в 1981 году. Уже к 1985 году Ульяновский автозавод выпустил 65 электромобилей.

Снаружи УАЗ-3801 от обычной "Буханки" отличается решёткой радиатора с заглушкой, люками для аккумуляторных батарей, расцветкой, укороченной дверью сбоку. Внутри модель имеет специальный щиток приборов с ампер- и вольтметрами, три педали: штатный тормоз, рекуперация (торможение), тяга.

Свинцово-кислотные аккумуляторы весили чуть менее 700 кг. Грузоподъёмность самой машины составляла 800 кг. Запас хода - 75 км, максимальная скорость -70 км/ч. При этом в УАЗе использовался электромотор переменного тока, который располагался под днищем автомобиля.

Фото: скриншот с youtube.com

Следующий герой видео - РАФ-2911. Он был разработан специально для судей, работавших на марафонском беге и спортивной ходьбе московской Олимпиады 1980 года. "Судейский" РАФ оборудовался сменными кассетами с никель-цинковыми аккумуляторами, комбинацией приборов со спидометром и с ампер- и вольтметрами.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Микроавтобус разгонялся лишь до 30 км/ч. Зато запас хода составлял 100 км. К слову, в СССР успели построить и вариант на солнечных батареях. Максимальная скорость такой машины - 50 км/ч, запас хода прежний.

В завершении блогеры рассказали о "Москвиче-2335 Е1". Модель была построена в 1990-х годах на базе "Москвича-2141". Пикап мог развивать скорость до 80 км/ч. Грузоподъёмность - 400 кг. Запас хода с пустой грузовой платформой - 100 километров.

Фото: скриншот с youtube.com

Аккумуляторные батареи емкостью 125А/ч и напряжением 108В в электрическом "Москвиче" располагаются под капотом. Также часть аккумуляторов размещается и под полом платформы. Электромотор же выдаёт мощность в 48 кВт.

Известно, что на балансе АЗЛК находилось 14 экземпляров "Москвич-2335 Е1". Впоследствии почти все они были разобраны.

#УАЗ