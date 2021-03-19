Эпидемиолог: Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

В России с декабря прошлого года наметилась тенденция на улучшение ситуации с распространением COVID-19. Коронавирусом SARS-CoV-2 заражается все меньше людей.

"Ситуация стабилизировалась. Число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки", - рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. По мнению врача-инфекциониста Натальи Пшеничной, на эпидпроцесс повлияли сразу несколько факторов: соблюдение рекомендованных мер предосторожности, вакцинация населения, наличие у части россиян антител, приобретенных естественным путем.

При этом эпидемиолог не исключила рост заболеваемости коронавирусом весной. При определенных условиях (оттепель, слякоть, дожди) SARS-CoV-2 распространяется быстрее. Возможен небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости, заявила Пшеничная.