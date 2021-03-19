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Рубрика: В мире

Эрдоган: Путин дал очень элегантный ответ

Текст: Алексей Чуриков

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал высказывания главы Белого дома Джо Байдена, прозвучавшие в адрес российского президента Владимира Путина. По словам турецкого лидера, заявления Байдена недопустимы.

Фото: РИА Новости
Путин прокомментировал резкие высказывания американского лидера

"Это неподобающее заявление для главы государства. Это заявление не следует использовать против такого президента, как Путин. На мой взгляд, Путин дал очень элегантный ответ и сделал то, что нужно", - цитирует Эрдогана местный телеканал NTV.

Напомним, Владимир Путин в ответ на высказывания Байдена пожелал последнему здоровья. "Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", - сказал президент России.

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