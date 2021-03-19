Эрдоган: Путин дал очень элегантный ответ

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал высказывания главы Белого дома Джо Байдена, прозвучавшие в адрес российского президента Владимира Путина. По словам турецкого лидера, заявления Байдена недопустимы.

"Это неподобающее заявление для главы государства. Это заявление не следует использовать против такого президента, как Путин. На мой взгляд, Путин дал очень элегантный ответ и сделал то, что нужно", - цитирует Эрдогана местный телеканал NTV.

Напомним, Владимир Путин в ответ на высказывания Байдена пожелал последнему здоровья. "Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", - сказал президент России.