Путин без иронии и шуток пожелал Байдену здоровья

Президент Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену здоровья.

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", - сказал он в беседе с представителями крымской общественности по случаю годовщины возвращения Крымского полуострова в состав России.

Участники встречи попросили главу государства прокомментировать ранее прозвучавшие заявления президента США в адрес российского лидера.

По мнению Путина, когда мы оцениваем других людей или даже другие государства и народы, то всегда будто смотримся в зеркало, видим там себя. "Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - пояснил он.

Тут глава государства вспомнил, как в его детстве во дворе во время споров говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". "И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический, - считает Владимир Путин. - Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще".

Отступлением в историю США Путин объяснил, как складывалось сознание правящего класса этой страны. Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, "с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен". Затем, по словам российского лидера, последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства. "Все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black lives matter. До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением", - заметил президент России.

- Руководствуясь такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы, - продолжил Владимир Путин. - Ведь Соединенные Штаты - единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, причем против неядерного государства. Никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения.

Одновременно руководство США, поделился президент, в целом настроено иметь с Россией определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самых и на их условиях.

- Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди - у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы, и мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, - заверил Владимир Путин. - И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться.

Президент при этом обратил внимание, что в целом среди американских граждан очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с Россией в мире и дружбе. "Мы знаем об этом и дорожим этим, будем на них опираться в будущем", - сказал Путин.