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19.03.2021 09:21
Рубрика: Экономика

Европейский и британский регуляторы подтвердили безопасность AstraZeneca

Текст: Ирина Невинная

Вакцина, разработанная оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, - безопасная и эффективная, положительный эффект от ее применения перевешивает возможные риски. К такому выводу пришли эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по результатам расследования случаев образования тромбов у людей после проведения прививки.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Официальный итог расследования случаев тромбоза у вакцинированных представители ЕМА сообщили журналистам на брифинге вечером 18 марта, еще раз подтвердив, что не нашли связи между прививками вакциной AstraZeneca и тромбоэмболитическими осложнениями у некоторых пациентов.

Ранее ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания, приостановили использование вакцины от AstraZeneca из-за информации о случаях тромбоэмболии у привившихся. В свою очередь, британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) также заявило вчера, что не обнаружило связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и образованием тромбов у некоторых вакцинированных.

"После тщательного научного анализа всей доступной информации регулятор заявляет, что имеющиеся свидетельства не указывают на то, что причиной образования тромбов в венах была вакцина AstraZeneca против CОVID-19. Такой вывод сделан после детального изучения сообщений о случаях образования тромбов, а также информации о госпитализациях и выписках из архивов врачебных практик", - цитирует ВВС заявление британского регулятора.

В то же время в Германии сообщают о том, что число случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca продолжает расти, - отмечает ВВС. По данным на понедельник, когда в Германии решено было приостановить вакцинацию, сообщалось о семи случаях образования тромбов в этой стране, причем три из которых закончились смертельно. "Сейчас, по данным министерства здравоохранения Германии, всего зарегистрировано 13 случаев, в 12 из них речь идет о женщинах в возрасте от 20 до 63 лет", - пишет ВВС.

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