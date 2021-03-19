ФАС получила жалобу на закупки респираторов для врачей

Федеральная антимонопольная служба получила обращение с просьбой проверить закупки масок-респираторов в регионах. Письмо передано в территориальные управления ФАС и органы внутреннего финансового контроля Московской, Архангельской и Ленинградской областей для последующего рассмотрения.

В пресс-службе ФАС отметили, что антимонопольная служба осуществляет контроль за процедурой проведения государственных закупок и закупок госкомпаний. При этом контроль за обоснованием закупок и результатами реализации заключенных контрактов находится "в компетенции органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля".

Ранее РБК сообщил о просьбе Ассоциации изготовителей средств индивидуальной защиты (АСИЗ) проверить госзакупки масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.

По мнению экспертов, закупаемая больницами по заниженной цене (4-9 рублей при себестоимости от 60 рублей за штуку) продукция может быть опасна для врачей. В АСИЗ считают, что такие цены могут быть вызваны тем, что средства защиты не прошли необходимую сертификацию.