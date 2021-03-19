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19.03.2021 09:57
Рубрика: В мире

ФСБ задержала в России участников неонацистской украинской группировки

Текст: Иван Егоров
ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного неонацистского сообщества "М.К.У".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, у задержанных изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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На кадрах оперативного видео показано задержание молодых людей по местам их жительства. На кадрах можно увидеть неонацистскую символику и литературу, а также фото молодых людей с характерным нацистским приветствием. Также у них было изъято холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

По данным ЦОС ФСБ, неонацистская группировка "М.К.У." создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения. В сети он использует псевдоним "Егор Яковлев". При этом, как отметили в ФСБ в 2020 году главарь "М.К.У." призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории России.

Двенадцать молодых неонацистов были задержаны в Геленджике, один в Ярославле. Они уже начали давать признательные показания. Они рассказали, что их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества "М.К.У." - Краснова. В дальнейшем от него и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. Неонацисты готовились к этим акциям на специальных тренировках. При этом "практические навыки" отрабатывали избивая бездомных и представителей молодежных субкультур. Как сообщили в ФСБ, в качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии, членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчет об этой акции был отправлен членам "М.К.У." на Украину.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Задержанные на кадрах допроса признались, что собирались организовать массовые теракты с убийством граждан в Геленджике и на территории России. Инструкции по изготовлению взрывных устройств и оружия им передавали украинские неонацисты.

Напомним, что в конце февраля ФСБ сообщила о задержание группы украинских неонацистов из "М.К.У" в Воронеже. Эта официальная новость, опубликованная российскими СМИ и информационными агентствами, неделю назад была заблокирована в Facebook, как якобы "фейковая". Это произошло после того как в Facebook пожаловались украинские пользователи, которым "не понравилась" официальная информация ФСБ России.

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