ФСБ задержала в России участников неонацистской украинской группировки

ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного неонацистского сообщества "М.К.У".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, у задержанных изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

На кадрах оперативного видео показано задержание молодых людей по местам их жительства. На кадрах можно увидеть неонацистскую символику и литературу, а также фото молодых людей с характерным нацистским приветствием. Также у них было изъято холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

По данным ЦОС ФСБ, неонацистская группировка "М.К.У." создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения. В сети он использует псевдоним "Егор Яковлев". При этом, как отметили в ФСБ в 2020 году главарь "М.К.У." призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории России.

Двенадцать молодых неонацистов были задержаны в Геленджике, один в Ярославле. Они уже начали давать признательные показания. Они рассказали, что их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества "М.К.У." - Краснова. В дальнейшем от него и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. Неонацисты готовились к этим акциям на специальных тренировках. При этом "практические навыки" отрабатывали избивая бездомных и представителей молодежных субкультур. Как сообщили в ФСБ, в качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии, членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчет об этой акции был отправлен членам "М.К.У." на Украину.

Задержанные на кадрах допроса признались, что собирались организовать массовые теракты с убийством граждан в Геленджике и на территории России. Инструкции по изготовлению взрывных устройств и оружия им передавали украинские неонацисты.

Напомним, что в конце февраля ФСБ сообщила о задержание группы украинских неонацистов из "М.К.У" в Воронеже. Эта официальная новость, опубликованная российскими СМИ и информационными агентствами, неделю назад была заблокирована в Facebook, как якобы "фейковая". Это произошло после того как в Facebook пожаловались украинские пользователи, которым "не понравилась" официальная информация ФСБ России.