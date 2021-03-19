Греф допустил повышение ставок по кредитам для физлиц

Сбербанк в ближайшее время может рассмотреть вопрос о повышении ставок по кредитам вслед за повышением ключевой ставки Банком России. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Фиксированные ставки по кредитам физическим лицам - мы пока, естественно, никак не реагируем на это (повышение ключевой ставки - ред.), но, наверное, в ближайшие недели рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх", - рассказал Герман Греф (цитата по "РИА Новости"). При этом Греф уточнил, что пока не ждет от повышения ключевой ставки серьезного эффекта для экономического роста.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5% годовых на фоне ускорения инфляции и общего смещения рисков в сторону проинфляционных. Это первое повышение ставки с конца 2018 года.