Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что Хабиб Нурмагомедов принял окончательное решение о завершении карьеры. Об этом он написал в Twitter. "Он на 100 процентов официально ушел. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо за все. Желаю тебе наслаждаться всем, что будет дальше", - написал Уайт.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэйтжи. Эта победа стала 29-й в карьере. Тогда россиянин отметил, что принял это решение ради своей мамы, которой он хочет уделять больше времени после смерти отца. Однако глава UFC Дана Уайт после этого пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в октагон. Он рассчитывал провести матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.