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19.03.2021 10:24
Рубрика: В мире

"Идет на поводу у ястребов": Историк из США оценил оскорбления Байдена в адрес Путина

Текст: Игорь Дунаевский
Беспрецедентные для истории двусторонних отношений России и США нападки президента Джозефа Байдена в адрес Владимира Путина спровоцировали очередное обострение напряженности между Москвой и Вашингтоном. О том, насколько опасны такие заявления президента США, даже если это случайные оговорки, обозревателю "РГ" рассказал профессор истории Американского университета Питер Кузник.
Фото: Drew Angerer/Getty Images Фото: Drew Angerer/Getty Images
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Байден заявлял о готовности вести диалог с Россией по проблемам взаимного интереса, но насколько уместны такие выражения?

Питер Кузник: Такой лексикон абсолютно неприемлем и контрпродуктивен. Я так про любого мирового лидера могу сказать, что он "убийца", у каждого в той или иной степени есть кровь на руках. Иронично, что даже Дональд Трамп, не слишком чувствительно относившийся к человеческим жизням, в свое время (на идентичный вопрос - прим. "РГ") ответил журналисту: "Да кругом полно убийц. Вы что, думаете, мы сами так невинны?". Увы, он был прав.

На Байдене лежит существенная ответственность за кровавое и незаконное вторжение в Ирак, в результате которого были убиты, вероятно, сотни тысяч. Хотя порой у него были и правильные решения, когда он был против наращивания военного присутствия США в Афганистане (Байден голосовал "за" вторжение США в Ирак в 2001 году, но позже выступал против наращивания военного присутствия в этой стране - прим. "РГ"). Байден уже оскорблял Путина в прошлом…

Слова Байдена - что это? Случайность? Оговорка "по Фрейду"? Умышленный выпад?

Питер Кузник: Возможно, когда Байден выражался о Путине, это была просто оговорка. Но мы знаем, что он был годами ярым критиком Путина, а также был главным куратором Украины в администрации Барака Обамы. Байден озвучивал нападки на Путина в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Поэтому даже если это просто "соскочило с языка" у 78-летнего старика, это отражает его глубинные установки, которые он доводил до Путина в прошлом.

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
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Как тогда интерпретировать слова Байдена? Что он хочет показать?

Питер Кузник: Байден определенно пытается показать, как он крут по отношению к России и Китаю с самого начала президентства. После телефонного разговора с Путиным он бравировал: "Я дал понять Путину, что, в отличие от предшественника, закончены дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России…". Хочется надеяться, что он рассчитывает такой манерой обеспечить себе некое пространство для маневра и позитивных действий в отношении России и Китая.

Но что вызывает тревогу, так это то, что назначенцы Байдена на ключевые внешнеполитические позиции - Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Джейк Салливан, Эврил Хейнс и другие - это безнадежные ястребы и сторонники жесткой линии, которые не учатся на своих прошлых ошибках. Похоже, что они задают тон, а Байден следует за ними. Впрочем, они предложили многообещающую идею о завершении конфликта в Афганистане, подразумевающую участие России, Ирана, Китая, а также Индии и Пакистана.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Какими последствиями высказывания Байдена грозят для двустороннего диалога?

Питер Кузник: Все это вызывает сожаление и не сулит ничего хорошего для наших отношений. Сейчас время, когда нам нужна государственность и лидерство, а не "с бедра" палить нападками в адрес других глав государств и переходить на личности.

Я рад, что Россия и США продлили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это пример того, как нам необходимо работать вместе над проблемами взаимного интереса, имеющими значение для всего человечества.

Но пока нет больших надеж на сотрудничество по снижению трений в Азии или Европе, борьбе с изменением климата, проблемам глобального здравоохранения, бедностью, распределению ресурсов или контролю над вооружениями. Обстановка в мире была опасна и до этой ссоры, ведь обе стороны модернизируют ядерные арсеналы, а высшие военные чины в США предупреждают о растущей угрозе ядерной войны с Россией и Китаем. Произошедшее только делает эти угрозы все более реальными и ощутимыми.

Фото: REUTERS
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Многие комментаторы отмечают, что в отношениях России и США на высшем уровне таких нападок никогда не звучало. Помните что-нибудь похожее?

Питер Кузник: Рональд Рейган озвучивал выпады и зачастую был недипломатичным по отношению к СССР на заре своего президентства. Он также любил угрожать. Было странно узнать, как его позже удивило, что лидеры в СССР принимали его слова всерьез и опасались войны с США.

Самым недавним примером таких оскорблений стал обмен между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в 2017 году (Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой", а тот ответил "слабоумным стариком" - прим. "РГ"). Малазийский президент Родриго Дутерте еще отвратительнее отзывался об Обаме. Так что это случается.

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