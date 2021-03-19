Пекин обвинил США в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже

Пекин обвинил Вашингтон в нарушении дипломатической этики. Китайская делегация, прибывшая в Анкоридж по приглашению американской стороны, была очень разочарована поведением встречающей стороны. "Это был недружелюбный прием", - поделился своим мнением один из дипломатов.

По его словам, китайская сторона действовала в соответствии с протоколом, однако представители США "создали прецедент для трений". При этом сами американцы еще и обвинили Пекин в том, что делегация из КНР нарушила протокол во время переговоров. Это была "игра на публику", заявили в Вашингтоне. "Китай на это серьезно отреагировал", - сообщило Центральное телевидение КНР, ссылаясь на слова члена делегации.

Стоит отметить, что буквально за день до прибытия китайской делегации в Анкоридж США ввели новые санкции против КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что это не лучший способ встречи гостей. "И если такое решение было принято для получения каких-либо преимуществ перед Китаем в ходе диалога, то оно опрометчиво", - подчеркнул глава МИД.