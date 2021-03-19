Корабль "Союз МС-17" успешно отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-17" провел успешную процедуру отстыковки с МКС. Это произошло в рамках перехода на другой модуль, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на трансляцию "Роскосмоса".

Команда о старте была дана в 19.37 по московскому времени, а уже через полторы минуты корабль отстыковался от модуля "Рассвет".

Согласно плану маневра, "Союз" сначала отдалится на безопасное расстояние от станции, затем ее облетит, остановится перед стыковочным узлом модуля "Поиск" и причалится.

Данная процедура требуется для стыковки корабля следующей экспедиции к модулю "Рассвет", а также для выхода в открытый космос с целью проведения работ по подготовке к отстыковке модуль "Пирс", место которого займет модуль "Наука".