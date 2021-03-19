Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства России и Беларуси

В заявлении отмечается, что также была "принята директива №1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства".

Рапота был назначен на эту должность в 2011 году, его предшественником был Павел Бородин, проработавший госсекретарем Союзного государства с 2000 по 2011 год. О своих намерениях покинуть пост 77-летний Рапота заявил еще в феврале этого года. "Но где бы я ни находился, где бы ни работал, сердце мое остается здесь, в сфере российско-белорусских отношений. И у меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых задумок", - заявил он тогда.

Рапота всегда выступал сторонником сближения двух государств, поскольку был убежден, что интеграция отвечает интересам обоих народов. "У меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, это нужно для благополучия двух народов", - заявил Рапота в феврале.

Новый госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев с апреля 2019 года возглавлял российскую дипмиссию в Беларуси. В пятницу в первой половине дня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о его освобождении от обязанностей посла страны в Беларуси. В одном из последних интервью в этом качестве Мезенцев предложил разработать единую символику Союзного государства. По его мнению, общая символика может способствовать сплачиванию народов и укреплению интеграционных процессов.

Ранее Мезенцев работал на должности зампредседателя Совета Федерации (2004-2009), возглавлял Иркутскую область (2009-2012), стоял во главе Шанхайской организации сотрудничества (2013-2015). С 2015 по 2019 являлся членом Совета федерации от Сахалинской области.