Нурмагомедов прокомментировал завершение карьеры

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о завершении карьеры.

В пятницу глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что Нурмагомедов принял окончательное решение о завершении карьеры.

Позже эту информацию подтвердил в Instagram сам россиянин, написавший обращение к своим болельщикам.

"Дана Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня", - написал Нурмагомедов.

Хабиб провел в смешанных единоборствах 29 поединков и во всех одержал победы. В своем последнем поединке в октябре 2020 года он защитил титул "задушив" американца Джастина Гэтжи.